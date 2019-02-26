İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3094
  • 6,0453
  • 226.3
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Demokrat senatörlerden ABD istihbaratına Kaşıkçı baskısı

ABD'de bir grup Demokrat senatör, Kongreye ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili rapor hazırlamasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de siyasilerin, Amerikan istihbarat servislerine Kaşıkçı cinayetinin detaylarının açıklanması için baskısı devam ederken, Demokrat senatörlerden yeni bir adım geldi.

Kongreye sunulan yasa tasarısında, Ulusal İstihbarat Direktörü Coats'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "cinayeti düzenleyenlerin, bu cinayete karışanların, cinayet emrini verenlerin belirlenmesini" de içeren bir rapor sunması istendi.

Yasa tasarısının kanunlaşması halinde, Coats 30 gün içinde söz konusu raporu hazırlayarak Kongreye sunmak zorunda kalacak.

Tasarıyı, Oregon Senatörü Ron Wyden, New Mexico Senatörü Martin Heinrich, Rhode Island Senatörü Jack Reed ve California Senatörü Kamala Harris imzaladı.

Wyden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tasarı, Cemal Kaşıkçı hakkındaki gerçekleri saklamasının, Başkan Donald Trump yönetiminin yanına kar kalmayacağı anlamına geliyor. Suudi Arabistan hükümeti, bir Washington Post yazarını yüzsüzce öldürdü ve bu yönetim (Trump), Amerikan halkına bu cinayetin emrini kimin verdiğini söylemeyi reddediyor." ifadesini kullandı.

 Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

 Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ASELSAN müthiş rakamı açıkladı

ASELSAN müthiş rakamı açıkladı

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

Demokrat senatörlerden Kaşıkçı hamlesi

Demokrat senatörlerden Kaşıkçı hamlesi

'PKK gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir'

'PKK gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir'

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi
 

POPÜLER HABERLER

'Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı'

'Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA