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Dünya

Demokratların yüzde 60'ı Kamala Harris'i istiyor

ABD'de yapılan ankette, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden çekilmesi halinde yerine gelecek Kamala Harris'in 'iyi bir iş çıkaracağını' düşünen Demokratların oranı yüzde 60 çıktı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Demokratların yüzde 60'ı Kamala Harris'i istiyor
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AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, Biden'ın adaylığı bırakması halinde Başkan Yardımcısı Harris'in parti içindeki durumuna ilişkin anket yaptı.

Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 6'sı, Biden'ın yerine geçmesi durumunda Harris'in "iyi bir iş çıkaracağına" inandığını ifade ederken, yüzde 20'si buna karşı çıktı. Diğer yüzde 20 de "Yeterince bilgim yok" diyerek görüş belirtmedi.

Partililerin dışında genel seçmenin ise Harris'in başkan olması durumuna temkinli yaklaştığı, 10 yetişkinden sadece 3'ünün "başkan olarak iyi iş çıkaracağını" düşündüğü kaydedildi. Katılımcıların yarısı Harris'in iyi bir başkan olamayacağını söylerken, yine yüzde 20'si "hakkında yeterince bilgileri olmadığını" ifade etti.

27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump karşısında çok zayıf bir performans sergilemesi sonrası, sağlık durumu nedeniyle başkan Biden'a yarıştan çekilmesi baskıları devam ediyor.

Biden'ın çekilmesi durumunda yerine geçecek isimler arasında yardımcısı Harris, listenin başına bulunuyor.

  • Biden çekilirse
  • Harris destek
  • Demokratlar anket

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