Dendias'ın 'acil' Kıbrıs ziyaretinde Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz!

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

Sabah'ın haberine göre, Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.

Apar topar Lefkoşa'ya giden Dendias'ın seçeneklerini masaya yatırdığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'la görüştüğü ifade edildi.

Yunan basını Dendias ile Kıbrıs'lı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.

Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer vermişti.