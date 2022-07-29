İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9457
  • EURO
    18,4142
  • ALTIN
    1018.9
  • BIST100
    2550.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dendias'ın 'acil' Kıbrıs ziyaretinde Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz!
Dünya

Dendias'ın 'acil' Kıbrıs ziyaretinde Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz!

Yunanistan'ın tüm gündemi hala Türkiye... Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasını hazmedemeyen komşu çareler arama derdine düştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Abdülhamid Han meselesini mevkidaşı Yiannis Kasoulidis ile görüşmek için acil olarak Kıbrıs'a gitti. Geminin olası faaliyet alanlarının belirlenmesinin ardından açıklama yapan Kasoulidis, Abdülhamid Han'ın göreve başlamasıyla ilgili 'Engelleyemiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Sabah29 Temmuz 2022 Cuma 09:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

Sabah'ın haberine göre, Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.

Apar topar Lefkoşa'ya giden Dendias'ın seçeneklerini masaya yatırdığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'la görüştüğü ifade edildi.

Yunan basını Dendias ile Kıbrıs'lı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.

Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer vermişti.

  • Abdülhamid Han
  • doğal gaz
  • Yuannistan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.