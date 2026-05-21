Dendias'ın ağzı açık kaldı! Türk düşmanından tarihi itiraf: Komşu başardı, bunu kabul etmemiz gerekir

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sektöründeki başarılarına ilişkin, 'Kabul etmeliyiz ki, Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor. Yeni teknolojileri erken fark etti; birçok ülkenin insansız hava araçlarını ne ifade ettiğini bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu, özellikle üçüncü dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı; bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu' dedi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, dün katıldığı bir konferansta Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dendias, "I. Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan" başlığıyla düzenlenen etkinliğin "Uluslararası Çerçevenin Tasfiyesi ve Yunan Gündemi" adlı oturumunda bir gazetecinin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte bir gazeteci, Türkiye'nin Avrupalı ülkelerin önde gelen savunma şirketleriyle geliştirdiği ilişkilere dikkat çekerek, "Türkiye, birçok büyük Avrupa ülkesinin savunma sanayileriyle çok yakın iş birliği içinde. Diyelim ki Türkiye ile Avrupa'nın başlıca ülkeleri görüşmeler yürütüyor ve birbirine yakınlaşıyor; buna karşılık Yunanistan da bir bakıma arada kalıp Avrupa kurumları ile Türkiye arasında rahatsız bir arabulucu gibi hareket ediyor. Böyle bir durum sizi endişelendirir mi?" sorusunu yöneltti.

"BU, KOMŞU ÜLKEMİZİN BAŞARDIĞI BİR ŞEYDİR"

Dendias, soruya cevabında Avrupa ülkeleri ve Yunanistan arasındaki yakın ilişkileri vurgularken, bir yandan da Türkiye'nin savunma sektöründeki kazanımlarının göz ardı edilemeyeceğini işaret etti. Yunan Bakan, "Bu konuda bazı şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki, Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor. Yeni teknolojileri erken fark etti; birçok ülkenin insansız hava araçlarının (İHA) ne ifade ettiğini dahi bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu, özellikle üçüncü dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı; bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu. Bunların hepsi kesinlikle doğrudur ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bu, komşu ülkemizin başardığı bir şeydir" ifadelerini kullandı.

