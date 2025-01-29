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Dünya

Dendias'tan Fransa'ya Türkiye uyarısı! Meteor'un satışı ihtimali Yunanistan'ı rahatsız etti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini bildirdi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Dendias'tan Fransa'ya Türkiye uyarısı! Meteor'un satışı ihtimali Yunanistan'ı rahatsız etti
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Dendias, X'te yaptığı paylaşımda, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bilgisi dahilinde Fransa'nın Atina Büyükelçisi Auer ile görüştüğünü belirtti.

Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali olduğuna ilişkin haberlere dair Auer'den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

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