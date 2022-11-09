Dengeler Türkiye lehine değişti! ''Ankara'ya mecburlar''

Dünyanın karşı karşıya kaldığı kıtlık alarmı Türkiye'nin siyasi dehası ile çözüme kavuştu, Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri taraflar arasında köprü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu ile durdurulun tahıl anlaşmasına geri dönüldü.



Washington merkezli haber sitesi Carnegie, ' Rusya'nın Tahıl Anlaşmasına Dönüşü, Türkiye'nin Artan Etkisinin Bir İşareti ' başlıklı haberiyle Ankara'nın diplomatik zaferini gündeme taşıdı.

İLİŞKİLER DENGESİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜRKİYE'NİN LEHİNE DEĞİŞTİ

Haberde, " Moskova Ukrayna tahıl anlaşmasından çekildikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı anlaşmaya geri döndürmesi ve Ukrayna tahıl ihracatını engelleme fikrinden vazgeçmesi sadece iki gün sürdü. Bu tersine dönüşün hızı, Ankara'nın Moskova üzerindeki etkisinin son sekiz ayda ne kadar arttığını ve ilişkiler dengesini büyük ölçüde Türkiye'nin lehine değiştirdiğini gösteriyor ." ifadeleri kullanıldı.

PUTİN ANLAŞMADAN NİYE ÇEKİLDİ

Sürecin en başından beri Rusya tahıl ve gübre sevkiyatına karşı olumlu bir tutum sergilemişti, anlaşma temelinde tahılın 'ihtiyaç sahibi' ülkelere ulaşmasına dayalıydı. Fakat tahıl dağıtımında aksaklıklar yaşandı, üstelik iki ülke arasındaki sıcak çatışma devam ederken Avrupa ülkelerinin Rusya ve Rus iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar Putin'in tavır değişikliğine yönelmesine yol açtı.

SİVASTOPOL'E SALDIRI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Son olarak Rusya, Kırım'ın Sivastopol limanına yapılan saldırının ardından tahıl anlaşmasını Batı'ya karşı bir kaldıraç olarak kullanmak için bir bahane buldu. Rus ordusu, Ukrayna'nın tahıl kargosu için ayrılmış koridorda seyreden sivil bir gemiden insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl kargolarına eşlik eden gemilerin hasar gördüğünü söyledi. Moskova bunu bir terör saldırısı olarak nitelendirdi ve anlaşmaya katılımını askıya aldı.

MOSKOVA U DÖNÜŞÜ YAPTI

Putin anlaşmaya geri dönmek için çeşitli garantiler istediğini açıkladı. Haberde, " Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini izleyen birkaç gün içinde Erdoğan, Rusya'nın müdahalesi olmadan tahıl ihraç edilebileceğini açıkladı ve Putin ile telefonda görüştü, ardından Moskova aniden bir U dönüşü yaptı ve anlaşmaya geri döndü ." denildi.

TÜRKİYE KAZANDI

Türkiye sadece anlaşmaya geri dönülmesini sağlamadı. "Ayrıca, Rusya cumhurbaşkanı "her durumda" Rusya'nın Ukrayna tahılının Türkiye'ye ihracatını engellemeyeceğine söz verdi" ifadelerine yer verilen haberde, "Başka bir deyişle, Rusya anlaşmadan tekrar çekilse bile, Ukrayna tahılını Karadeniz limanlarından çıkarmak yine de mümkün olacak" ifadelerine yer verildi.

Haberde değinilen bir diğer konu ise Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan gerilimin ardından Rusya'nın teknolojiden tarıma birçok başlık için Türkiye'ye yönelmesi oldu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret cirosu, bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 47 milyar dolara ulaştı ve bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Türkiye, Rusya'nın en büyük üç ticaret ortağından biri haline gelebilir.

RUSYA ANKARA'YA MECBUR HALE GELDİ

" Rusya, ekipman bakımı ve diğer üretim süreçleri için artık Türkiye'ye bağımlı " denilen haberde, "Türkiye, Rus şirketleri ve bireyleri için Avrupa'ya açılan tek pencere haline geldi." vurgusu yapıldı."

Haberde, "Bu arada, son zamanlardaki patlamalar nedeniyle her iki Kuzey Akım boru hattında meydana gelen hasarın ardından, Rus gazını tamamen Moskova'nın kontrolünde olan Avrupa'ya ulaştırmanın tek yolu Türk Akımı oldu. Şimdi Moskova ve Ankara, Türkiye'de bir gaz merkezinin kurulmasını tartışmaya başladılar." denildi. Buradan yapılan çıkarım ise şu oldu; Rus şirketleri, Avrupa pazarına açılan son pencereyi kapatmadıklarından emin olmak için Türk ortaklarına önemli indirimler sağlamak zorunda kalacaklar.

Star Gazetesi