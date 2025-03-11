ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik açıklamalarının ardından kıtada başlayan güvenlik endişesi artarak devam ediyor. Birçok lideri Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için çıkar yol aramaya başladı. Bunun son örneği Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Türkiye'ye ziyareti olurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğine yönelik Türkiye hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Financial Times (FT) göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kıtada artan güvenlik endişeleri sebebiyle AB'yi Türkiye ile ilişkileri derinleştirmeye çağırdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ETKİLEŞİMİ ARTIRIN" DAVETİ

İngiltere merkezli günlük iş gazetesi FT, AB'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, kıtadaki diğer liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile etkileşimi artırmaya davet etti.

FT, söz konusu bu çağrının AB'nin artan güvenlik endişelerinin ardından geldiğine dikkat çekti. Ayrıca Rutte'nin bu çağrısının Avrupa'nın savunma harcamalarını büyük ölçekli bir şekilde artırılmasının parçası olduğuna değinildi. FT konuya ilişkin çağrının Avrupa'nın Türkiye ile diğer AB dışı komşularla işbirliğini artırmaya çalıştığı esnada geldiğini de aktardı.

FT haberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mart ayının başında Londra'da düzenlenen Ukrayna'ya destek ve daha geniş savunma konularını görüşmek üzere Avrupa'nın başlıca askeri güçlerinin bir araya geldiği bir toplantıya katıldığını hatırlattı.

ÖZEL BİR YEMEKTE "TÜRKİYE" MESAJI

Buradaki görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kişiye göre, Rutte, Şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Rutte'nin Sözcüsü ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

NATO Genel Sekreteri Ocak ayında Avrupa Parlamentosu'na yaptığı açıklamada "AB savunma sanayi çabalarına AB dışındaki müttefikleri dahil etmenin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Üst düzey bir AB yetkilisi Türkiye ile ilişkiler konusunda gazeteye yaptığı açıklamada, "Her şey değişiyor. Belirli bir noktada, herhangi bir sorununuz olup olmadığına bakılmaksızın, ekibinizde kimi istediğinize karar vermelisiniz" ifadelerini kullandı.

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