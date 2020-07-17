Deniz araştırmalarında keşfedilen ilginç yaratık, bakın hangi ünlü karaktere benzetildi

star.com.tr 17 Temmuz 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:03

2018'de Endonezya'nın Batı Java, Banten sahilinde başlayan bir araştırmada, Hint Okyanusu'nun 800 metre ila 2 bin 100 metreye kadar olan derinliklerinde, keşfedilmeyi bekleyen canlı türleri arandı.



Araştırmada sonucunda keşfedilen bir deniz canlısı, Star Wars film serisinin ünlü kötü karakteri Darth Vader'e benzetiliyor.

Bilimsel adı "Bathynomus raksasa" olarak kayıtlara geçen yaratık, okyanus tabanında yaşayan ve ölü deniz canlılarının kalıntılarını besleyen dev bir izopod. (Yengeçler ve karideslerle uzaktan akraba bir kabuklu türü)

Endonezya Bilim Enstitüsü'nden Cahyo Rahmadi BBC'ye verdiği demeçte, "Yeni bir türün keşfi, özellikle bu büyüklüklüklerde bir canlının keşfi, türün bulunduğu ekosistem açısından muhteşem bir buluş.' dedi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, söz konusu deniz araştırması 800 metreden 2 bin 100 metreye kadar derinliklerde gerçekleştirildi. Araştırma, 12'si kayıtlarda bulunmayan toplam 12 bin derin deniz canlısının toplanmasıyla sonuçlandı.

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