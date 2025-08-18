Deniz Feneri Derneği, Gazze'de binlerce sivile umut oluyor

Deniz Feneri Derneği de bölgede gıda, eğitim, sağlık ve altyapı alanında geniş kapsamlı projeler hayata geçirerek binlerce sivilin hayata tutunmasına destek sağlayan yardım kuruluşlarından biri.

Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde kurulan 10 aşevi aracılığıyla her gün 15 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Özellikle savaşın en çok etkilediği bölgelerde halkın en temel ihtiyacı olan gıdaya erişim, büyük oranda bu aşevleriyle karşılanıyor. Sıcak yemeklerin dağıtımı, gönüllüler ve yerel personel aracılığıyla kamplara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Eğitim hizmeti de Deniz Feneri Derneği'nin öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor. Savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için bölgede 250 öğretmenin görev yaptığı 34 eğitim çadırı kuruldu. Bu çadırlarda yaklaşık 4 bin öğrenci, bombardımanların gölgesinde de olsa eğitimlerini sürdürebiliyor.

Dernek yetkilileri, "Gazze'nin geleceği çocuklarımızdır. Onların eğitimden kopmaması en önemli hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapının tamamen tahrip edilmesi nedeniyle Gazze'de su en kritik sorunlardan biri haline geldi.

Bu çerçevede Deniz Feneri Derneği, her gün 15 ton temiz içme suyu dağıtıyor. Ayrıca bölgede 2 aktif su kuyusu faaliyette tutuluyor.

Bu çalışmalar, hem kamplarda hem de şehir merkezlerinde binlerce insanın hayatta kalması için yaşamsal önem taşıyor.

Sağlık hizmetleri konusunda da faaliyetler devam ediyor. Deniz Feneri Derneği, Gazze'de bulunan Vefa Hastanesi'nde hasta ve refakatçilere yönelik her gün 3 öğün yemek çıkarıyor.

Ayrıca bölgede görev yapan mobil sağlık ekibi, kurulan çadır kentleri ve barınma alanlarını dolaşarak temel sağlık hizmeti veriyor. Bu ekip, ilaç dağıtımından acil müdahalelere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Arama kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla da 50 kişilik özel bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Bu ekip, olası bombardımanlarda enkaz altında kalanlara müdahale etmek ve acil yardım ulaştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Deniz Feneri Derneği yetkilileri, Gazze'de yürütülen tüm faaliyetlerin Türk halkının bağışları sayesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze halkı, tarihin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle siviller büyük bir soykırıma maruz kalıyor. Biz, Türk halkının desteğiyle kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün 15 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor, binlerce çocuğa eğitim ve on binlerce kişiye temiz su sağlıyoruz. Çabamız, Gazze halkının yaşam mücadelesine destek olmaktır."