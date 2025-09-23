Deniz Feneri Derneği'nden Gazze'ye hayat veren ortaklık

Bu önemli iş birliği sayesinde, Gazze halkının yaşamsal öneme sahip sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaşacak. Aynı zamanda savaş mağduru hastaların tedavi süreçlerinin hızlanması ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AMAÇ: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALICI KAPASİTE ARTIRIMI

İmzalanan anlaşma kapsamında, özellikle fizik tedavi, rehabilitasyon ve uzman cerrahi alanlarında hizmet kapasitesi artırılacak. Gazze'de sağlık sisteminin savaşın etkisiyle zayıflaması nedeniyle, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi büyük önem taşıyor.

Deniz Feneri Derneği, bu ortaklık sayesinde yalnızca insani yardım sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalıcı bir iyileştirme ve yerel kapasitenin gelişimi için katkı sunacak. Anlaşmanın içeriğinde yer alan bazı başlıklar ise şunlar:

· Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması

· Uzman cerrah sayısının artırılması ve teknik destek sağlanması

· Medikal cihaz ve ekipman desteği

· Sağlık personeline yönelik eğitim ve geliştirme programları

· Savaş mağduru hastalar için özel tedavi ve destek süreçleri

"GAZZE HALKININ YANINDAYIZ"

Deniz Feneri Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu iş birliğinin Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için atılmış hayati bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bu bölgede sağlık sisteminin çökmesi demek, binlerce masum sivilin temel sağlık hakkından mahrum kalması demektir. Biz, Deniz Feneri Derneği olarak Gazze halkının yaralarını sarmak, onlara umut olmak için çalışıyoruz. El-Vefa Hastanesi ile yaptığımız bu anlaşma, insani yardım faaliyetlerimizin sağlık alanındaki yansımasıdır. Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz."

GAZZE'DE UMUT OLAN BİR ANLAŞMA

2006'dan bu yana savaşlar, ambargolar ve yoksullukla mücadele eden Gazze'de, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir hale gelmesi için uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteği hayati önem taşıyor. El-Vefa Hastanesi ile yapılan bu stratejik ortaklık, sadece bugünün değil, geleceğin Gazze'si için de önemli bir umut ışığı olarak görülüyor.

Deniz Feneri Derneği, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze halkının yanında olmaya, onların yaşam hakkını savunmaya ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sunmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtiyor.

