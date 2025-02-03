İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9988
  • EURO
    36,9246
  • ALTIN
    3243.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Denizaltı ve tank alımı İsrail'i korkuttu! Yıllar sonra ilk kez açık açık dile getirdiler
Dünya

Denizaltı ve tank alımı İsrail'i korkuttu! Yıllar sonra ilk kez açık açık dile getirdiler

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mısır ordusunun 'herhangi bir tehditle karşı karşıya olmamasına rağmen' milyonlarca dolar askeri yatırım yapmasını 'endişe verici' olarak niteledi. Yerel basın, Danon'un açıklamalarından sonra 'ilk kez bir İsrailli yetkilinin Mısır'ın askeri yatırımlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini' aktarırken, iki ülke arasında güven eksikliğine işaret etti.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Denizaltı ve tank alımı İsrail'i korkuttu! Yıllar sonra ilk kez açık açık dile getirdiler
ABONE OL

İsrail'in "Kol-Barama" Radyosuna konuşan Danon, uzun bir aradan sonra Mısır'ın askeri yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan ilk İsrailli yetkili oldu.

Mısır'ın denizaltı ve tanklara ihtiyacı olmadığını savunan Danon, "7 Ekim 2023'ten sonra, bu bir endişe kaynağı olmalıdır. Dersimizi aldık, orada neler olduğuna bakmalıyız, her senaryoya hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Mısır'a yaptığı askeri yardıma değinen Danon, bu yardımın neden yapıldığını sormaları gerektiğini söyledi.

Yerel basın, Danon'un açıklamalarından sonra "ilk kez bir İsrailli yetkilinin Mısır'ın askeri yatırımlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini" aktarırken, iki ülke arasında güven eksikliğine işaret etti.

İki ülke, 1967'de "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede ve 1973'teki "Yom Kippur Savaşı"nda doğrudan karşı karşıya gelmişti.

Bu savaşların ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin, ABD Başkanı Jimmy Carter gözetiminde 17 Eylül 1978'de Camp David Sözleşmesi'ni imzalamıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan çekilmiş ve gemileri Süveyş Kanalı'ndan geçiş hakkı kazanmıştı. Bu sözleşme, 6 ay sonra 26 Mart 1979'da Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının da temelini oluşturmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.