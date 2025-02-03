İsrail'in "Kol-Barama" Radyosuna konuşan Danon, uzun bir aradan sonra Mısır'ın askeri yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan ilk İsrailli yetkili oldu.

Mısır'ın denizaltı ve tanklara ihtiyacı olmadığını savunan Danon, "7 Ekim 2023'ten sonra, bu bir endişe kaynağı olmalıdır. Dersimizi aldık, orada neler olduğuna bakmalıyız, her senaryoya hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Mısır'a yaptığı askeri yardıma değinen Danon, bu yardımın neden yapıldığını sormaları gerektiğini söyledi.

Yerel basın, Danon'un açıklamalarından sonra "ilk kez bir İsrailli yetkilinin Mısır'ın askeri yatırımlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini" aktarırken, iki ülke arasında güven eksikliğine işaret etti.

İki ülke, 1967'de "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede ve 1973'teki "Yom Kippur Savaşı"nda doğrudan karşı karşıya gelmişti.

Bu savaşların ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin, ABD Başkanı Jimmy Carter gözetiminde 17 Eylül 1978'de Camp David Sözleşmesi'ni imzalamıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan çekilmiş ve gemileri Süveyş Kanalı'ndan geçiş hakkı kazanmıştı. Bu sözleşme, 6 ay sonra 26 Mart 1979'da Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının da temelini oluşturmuştu.