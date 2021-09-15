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Dünya

Denizaltıdan balistik füze fırlattı

Güney Kore, denizaltıdan başarılı bir şekilde balistik füze fırlattığını duyurdu.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 11:39 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:40
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Yonhap ajansındaki haberde, Güney Kore'nin yaptığı füze denemesiyle kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine sahip 7'nci ülke olduğu belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Savunma Geliştirme Ajansının (ADD) test merkezinde yapılan füze denemelerini izledi.

Moon'un makamından yapılan açıklamada, denizaltından fırlatılan balistik füzeye sahip olmanın, çok yönlü tehditlere karşı caydırıcılığı sağlamak açısından önemli olduğu ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin bu sabah Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

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