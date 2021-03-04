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Dünya

Denizanasının soktuğu genç öldü

Avustralya'da zehirli ‘kutu denizanası' tarafından sokulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:31
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Avustralya'da 17 yaşındaki genç zehirli hayvanı türlerinden olan kutu denizanasının sokması sonucu hayatını kaybetti. Ülkenin Queensland eyaletindeki Cape York Yarımadası'nda yer alan Bamaga kasabasında yüzen 17 yaşındaki bir gencin kutu denizanasıyla temas ettiği bildirildi. Denizanasının sokması sonucu zehirlenen genç, 1 hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 YIL SONRA DENİZANASINDAN İLK ÖLÜM

Yerel basında çıkan haberlere göre, gencin ölümü 2006'dan beri Avustralya'daki denizanalarının yol açtığı ilk ölüm olduğu belirtildi. Zehir keseleriyle kaplı uzun dikenli dokunaçlara sahip olan kutu denizanasının zehrinin; felce, kalp durmasına ve ölüme neden olabilecek güçte olduğu biliniyor.

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