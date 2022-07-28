Denizde korkunç anlar! Kayıkçı yetişmese...

Hawaii'nin O'ahu adasındaki Kaimana Plajı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Pazar sabahı saat 8 civarında, denizde yüzmek isteyen 60 yaşındaki bir kadın, hayatının şokunu yaşadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve öğretmen olduğu belirtilen kadın, yaklaşık 20 metre açıldı. Her şeyden habersiz suyun tadını çıkaran kadın, Rocky adlı fok balığının aniden ortaya çıkıp saldırmaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kadının diğer yöne doğru yüzmeye ve foktan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor, ancak kıyıya yaklaştıkça fok ona saldırıyor.

Kara ve Tabii Kaynaklar Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pazar sabahı foklar Natatorium yakınlarındaki plajın uzak ucundaydı. Yavru fok, okyanusta, plajın hemen yanında bulunan Natatorium'un harap havuzuna yüzerek gözden kayboldu. Yavrularının yokluğu anneyi oldukça tedirgin etmişti.

Plajda bulunanlar durumu fark edince, sudakilere 'dışarı çıkın' diye bağırsa da, o sırada suyun altına dalan kadın bu uyarılardan hiçbirini duymadı.

Kadının DLNR'ye konuşan ve olaya balkondan şahit olan kocası, "Plajda yüzücülerin sudan çıkması için çığlık atan 50 kadar insanı duyamadı." dedi.

Bir adam yardıma yetişene kadar fok balığının saldırısına uğrayan kadın, yüzünden, sırtından ve kollarından yaralandı.

Hawaii News Now'a konuşan tanıklardan Curt Otsuka, "Eğer onu kurtarmak için harekete geçen kayıkçı olmasaydı, fok balığının karnı doyacaktı." dedi.

Star Gazetesi