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Dünya

Denizde ‘siyah altın' keşfi: 100 milyon tonluk petrol rezervi için harekete geçildi

Petrol keşfi kapsamında yapılan sondaj çalışmaları sonucu 100 milyon tonluk kanıtlanmış petrol rezervine ulaşıldı. Ortalama 100 metre derinlikteki petrol sahasında gerçekleştirilen test sondajında günlük 413 varil petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz elde edildi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Denizde ‘siyah altın' keşfi: 100 milyon tonluk petrol rezervi için harekete geçildi
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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin 170 kilometre açığında, "Huicou 19-6" adı verilen sahada yeni rezerv bulundu.

Okyanusun ortalama 100 metre derinliğindeki petrol sahasında 100 milyon tonluk kanıtlanmış rezervin olduğu belirtildi.

413 VARİL PETROL VE 68 BİN METREKÜP DOĞAL GAZ

Sahada yapılan test sondajında günlük 413 varil petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz elde edildi.

EGEMENLİK İHTİLAFI İÇİNDE DEĞİL

Açıklamada, yeni rezervin bulunduğu sahanın Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafı içindeki bölgede yer almadığı, Çin kıyısından 200 deniz mili (370 kilometre) açığa kadar olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içinde kaldığı kaydedildi.

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