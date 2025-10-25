İSTANBUL 20°C / 13°C
Denizden ve havadan ortak operasyon! Film sahnelerini aratmadı

İspanya'da güvenlik güçlerinin denizden ve havadan yürüttüğü ortak operasyonda, bin 700 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 07:44
Denizden ve havadan ortak operasyon! Film sahnelerini aratmadı
İspanya'da güvenlik güçleri, Cadiz limanı açıklarında yüksek miktarda esrar taşıyan sürat teknesine film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi.

Operasyon, Kapsamlı Dış Gözetim Sistemi (SIVE) kapsamında faaliyet gösteren İspanyol Sivil Muhafız görevlilerinin şüpheli bir şekilde kıyıya doğru ilerleyen bir tekneyi tespit etmesiyle gerçekleşti. Uyuşturucu sevkiyatı ihtimaline karşı iki devriye botu ve bir Sivil Muhafız helikopterini alarma geçirildi. Helikopter tarafından tespit edilen geminin çuval bezi balyaları ve yakıt bidonları taşıdığı teyit edildi. Yetkililer, Sivil Muhafız botlarının tekneyi durdurmak için yaptığı ilk manevraların ardından, güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmaya çalışan boş halde seyreden iki sürat teknesinin tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu olayın, güvenlik güçlerinin müdahalesine engel olmadığı belirtildi. Havadan ve denizden yürütülen operasyon sayesinde, 14 metre uzunluğundaki teknenin durdurulduğu ve teknede bin 700 kilogram esrar ele geçirildiği aktarıldı. Olayda teknedeki 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

114 YAKIT BİDONUNA EL KONULDU

Öte yandan SIVE görevlileri, söz konusu müdahaleden birkaç saat sonra Cadiz'in Rota bölgesindeki Aguadulce Plajı yakınlarında birkaç kişinin yakıt bidonlarını istiflediğinin fark edildiğini açıkladı. Durumun devriyedeki ekiplere bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yakıt ikmalini engelleyerek bölgede bulunan terk edilmiş bir şişme botta yüklü 10 bidonun yanı sıra toplam 114 yakıt bidonuna el koydu.

