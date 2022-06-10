İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2096
  • EURO
    18,3267
  • ALTIN
    1021.09
  • BIST100
    2588.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Denize sınırı olmayan Etiyopya Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti
Dünya

Denize sınırı olmayan Etiyopya Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti

Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somaliland'da inşa ettiği Berbera Limanı'ndaki yüzde 19'luk hissesini yitirdi.

AA10 Haziran 2022 Cuma 11:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Addis Ababa merkezli The Reporter gazetesinin haberine göre, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'ın topraklarına yaptırmasına izin verdiği BAE limanında Etiyopya'nın hissesi kalmadı.

Etiyopya Maliye Bakanı Saad Ali Shire, ülkesinin hisseleri korumak için karşılaması gereken şartları zamanında tamamlayamadığını ve artık hissesi olmadığını söyledi.

Etiyopya'nın hisseleri liman işletmecisi DP World ve Somaliland arasında paylaşıldı.

Somali'nin egemenlik ihlali gerekçesiyle izin vermediği projeye, denize kıyısı olmayan Etiyopya tüm itirazlara rağmen katılacağını açıklamıştı.

Berbera Limanı projesinde BAE'li liman işletmecisi DP World'ün yüzde 51, Somaliland'ın yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 payı bulunuyordu.

Denize sınırı olmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti üzerinden yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.