İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9271
  • EURO
    52,7239
  • ALTIN
    6816.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Denizlerde tansiyon yükseliyor! CENTCOM'dan gemilere geri dön emri
Denizlerde tansiyon yükseliyor! CENTCOM'dan gemilere geri dön emri

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 31 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 09:43
ABONE OL

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran'a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Gemilerin büyük çoğunluğunun ABD'nin talimatlarına uyduğu" belirtilen açıklamada, geri dönen gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu bilgisine yer verildi.

CENTCOM'dan 20 Nisan'da yapılan açıklamada, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın başlamasından bu yana (13 Nisan), ABD güçlerinin 27 geminin geri dönmesi veya bir İran limanına dönmesi için talimat verdiği aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

  • İran limanları
  • centcom

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.