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Denktaş´ın sosyal medya paylaşımı KKTC'de gündem oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) istifa eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, Lefkoşalı siyasetçi Çetin Sadeli'ye, 'Maliye Bakanlığı'nı devrettim' diye sosyal medya hesabından paylaşım yapması gündem oldu.

  • DHA
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KKTC'de Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasındaki koalisyon görüşmelerine işaret eden Denktaş, "Aldığım duyumlara göre pazarlıkların biteceği yok. Kimsenin keyfini bekleyemem. Ben yokken bu işi layığıyla yapacak güvendiğim bir arkadaşa bakanlığı devrediyorum ve kaçıyorum..
 
Hayırlı olsun" dedi. Sadeli'nin makama oturmuş fotoğrafını da yayınlayan Denktaş, "Yeni bakan ilk açıklamasını yaparken" notunu düştü.
 
Sadeli de, "Bu işler çok uzadı. Serdar Bey ile konuştuk, beni yerine vekil bıraktı. Kamuoyuna duyurulur" yazdı.
 
Denktaş'ın paylaşımı KKTC medyasında geniş yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Denktaş'ın iletisinin altına, "Geçen gün de ben devrettim görevi Çetin'e. Doymadı bakanlıklara" yorumu yaptı. 
 
HEPİMİZ YİYECEĞİZ DİYE FİLM ÇEKMİŞTİ
 
Çetin Sadeli, Ada'nın önde gelen siyasi figürlerinden biri. Çetin Sadeli, KKTC´de ocak 2018'de yapılan parlamento seçiminde, bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Sadeli, siyasi partilerin tümünü de yolsuzluk ve hırsızlıkla suçlayarak, seçim döneminde `Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz´ sloganıyla reklam filmi hazırlatmıştı. Seçimi kazanamayan Çetin Sadeli, 3 bin 200 oy almıştı.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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