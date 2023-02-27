İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8851
  • EURO
    20,0266
  • ALTIN
    1102.3
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Deprem sonrası Japonya'dan Türkiye sinyali: Sürdürme niyetindeyiz
Dünya

Deprem sonrası Japonya'dan Türkiye sinyali: Sürdürme niyetindeyiz

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde faaliyet gösteren sahra hastanesine ziyarette bulundu. Suziki Kazuhiro, hem Türkiye hem de Japonya'nın deprem kuşağı üzerinde yer aldığını belirterek, 'Burada faaliyet gösteren sağlık ekibi, Japonya ile Türkiye arasındaki dayanışma ve birliğin simgesidir. Japonya, Türkiye'ye yardım sağlamayı sürdürmek niyetindedir.' dedi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Deprem sonrası Japonya'dan Türkiye sinyali: Sürdürme niyetindeyiz
ABONE OL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya Uluslararası Acil Yardım Ekibi'nin kurduğu ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde faaliyet gösteren sahra hastanesine ziyarette bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şahin ve Suzuki, sahra hastanesinde incelemelerde bulundu ve sağlık ekipleriyle görüştü.

ŞAHİN'DEN JAPON EKİBE TAKDİR

Ziyarette kısa bir değerlendirmede bulunan Şahin, "Depremden sonra çeşitli sahra hastanelerini ziyaret ettim ama ilk defa bu kadar yüksek performanslı bir hastane görüyorum." diyerek Japon ekibe takdir ve şükranlarını ifade etti.

Büyükelçi Suzuki de 2 gündür Gaziantep'te bulunduğunu ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan büyük hasarın giderilmesi için yeniden yapılanma faaliyetlerinde büyük ilerleme kaydedildiğini gözlemediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE YARDIM SAĞLAMAYI SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Sahra hastanesinin faaliyetleri ve ekibin çalışmalarına değinen Suzuki, "Burada faaliyet gösteren sağlık ekibi, Japonya ile Türkiye arasındaki dayanışma ve birliğin simgesidir. Japonya, Türkiye'ye yardım sağlamayı sürdürmek niyetindedir." ifadelerini kullandı.

Suziki Kazuhiro, hem Türkiye hem de Japonya'nın deprem kuşağı üzerinde yer aldığını, her iki ülkenin de depremin derin üzüntüsünü aşmak, şiddetli depremlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, dayanışma içinde çalışmak ve daha dayanıklı ve mükemmel bir toplum yaratmak için yeniden yapılanma konusunda işbirliği yapmak istediğini sözlerini ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.