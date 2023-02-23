Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler için hatim duası yapıldı.



DUA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerince Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için dua programı düzenlendi.

MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okunarak depremde yaşamını yitirenler için hatim duası yapıldı.

Program, depremde yaralananlar için edilen dualarla sona erdi.