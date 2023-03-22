Depremde hayatını kaybedenler Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Türk kurumlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Dakar'da çalışan depremzedeler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Büyükelçi Sağman, Senegal'in bu süreçte Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan çok etkilendiklerinin altını çizerek, büyükelçilik hesabında toplanan nakdi yardımların 6 milyon 784 bin liraya ulaştığını dile getirdi.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, konuklara helva ve lokma ikram edildi.