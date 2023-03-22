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Dünya

Depremde hayatını kaybedenler Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde anıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 01:31 - Güncelleme:
Depremde hayatını kaybedenler Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde anıldı
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Türk kurumlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Dakar'da çalışan depremzedeler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Büyükelçi Sağman, Senegal'in bu süreçte Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan çok etkilendiklerinin altını çizerek, büyükelçilik hesabında toplanan nakdi yardımların 6 milyon 784 bin liraya ulaştığını dile getirdi.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, konuklara helva ve lokma ikram edildi.

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