Depremin görünmez kahramanları! Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Ülkemizde "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler felakete neden oldu.

Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde; 50 binden fazla insanın yaşamına kaybetmesine, milyonlarca kişinin sevdiklerinden, yakınlarından ayrı düşmesine, ciddi sağlık problemleriyle mücadele etmesine sebebiyet verdi.

Türkiye'nin gizli kahramanları sağlık ordusu; Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede hizmetlerin sürdürülebilmesi, yaralıların tedavi edilebilmesi için eşi benzeri olmayan bir seferberliğe imza attı.

Bazı sağlık çalışanları da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile koordine olup enkazda 7 gün 24 saat çalıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Asrın felaketi" olan depremin yıl dönümünde video paylaşarak "Görevini her şeyin üstünde tutan ve zor geceleri mücadeleleriyle aydınlatan sağlık çalışanlarımıza minnettarız." İfadelerini kullandı.