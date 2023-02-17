Depremlerde vefat edenler için KKTC'deki camilerde dualar edildi

Başkent Lefkoşa'daki Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde cuma namazının ardından Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazını Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilere, "Türkiye'de geçen hafta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin acılarını bir kez daha paylaşıyorum." diye konuştu.

Tatar, bu zor günleri aşmak için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine işaret ederek, KKTC olarak her zaman Türk milletinin yanında olduklarını ifade etti.

Ülke genelindeki tüm camilerde de cuma namazının ardından depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. KKTC'deki camilerde cuma namazı çıkışı toplanan nakdi yardımların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere gönderileceği öğrenildi.

