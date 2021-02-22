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Dünya

Dergideki Türkiye detayı komşuyu ayağa kaldırmıştı! Toplattılar

Yunanistan'da Kıbrıs'ın kuzeyinin Türklere ait olduğunu yazan, çocuklara yönelik eğitici yapboz oyunu ile birlikte dağıtılan dergi toplatıldı.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
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Yunanistan'da bir yayınevinin çocuklara yönelik eğitici yapboz oyunu ile birlikte dağıttığı dergi, içeriğinde yer alan Kıbrıs'ın kuzeyinin Türklere ait olduğuna ilişkin ifadeler nedeniyle toplatıldı.

Psihogios Yayınevi tarafından yayımlanan "Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa" başlıklı coğrafya ile ilgili dergide yer alan ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine, dergilerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yayınevinin sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu dergide Kıbrıs ile ilgili ifadelerin "yanlışlıkla yer aldığı ve muhtemelen tercüme hatasından kaynaklandığı" ileri sürüldü.

Toplatılan dergide "Kıbrıs Akdeniz adasıdır ve kuzey tarafı Türkiye'ye aittir. Başkenti Lefkoşa'dır." ifadeleri yer alıyor.

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