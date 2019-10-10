'Derin devlet' tartışmaları yeniden alevlendi: ABD’yi kim yönetiyor?

Twitter mesajında, “Normalde CIA ve FBI’ın ABD Başkanı için çalışması gerekiyor fakat şu an aktif olarak Başkanla savaşıyor.” diyen Brakey, “O halde şu soruyu sormak gerekiyor; Eğer Başkana karşı sorumlu değillerse, kimden emir alıyorlar?” sözleriyle ülkedeki derin devlet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Zelenskiy ile telefon görüşmesini sızdıran muhbirin bir CIA ajanı olduğu ABD medyası tarafından açıklanmıştı. ABD medyası konuyla ilgili Beyaz Saray’da ikinci bir muhbirin varlığını da ortaya atmıştı.

DERİN DEVLET MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta kendisini hedef alan azil soruşturması için “darbe” ifadesini kullanmıştı. Trump’a Beyaz Saray’da en yakın isimlerden Başdanışman Stephen Miller, önceki hafta Pazar günü FoxNews’ta katıldığı programda, azil soruşturmasını, “derin devlet müdahalesi” olarak nitelendirmişti. Miller, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmasını sızdıran muhbirin bir “derin devlet casusu” olduğunu ileri sürmüştü.

(Yeni Şafak)