22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,4585
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Derin devlet' tartışmaları yeniden alevlendi: ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük görevini de yürütmüş olan siyasetçi Eric Brakey’in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve ABD’nin iç ve dış istihbaratını yürütüen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi Haberalma Teşkilatı’nı (CIA) hedef alan mesajı, “ABD’yi kim yönetiyor” tartışmasına neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Twitter mesajında, “Normalde CIA ve FBI’ın ABD Başkanı için çalışması gerekiyor fakat şu an aktif olarak Başkanla savaşıyor.” diyen Brakey, “O halde şu soruyu sormak gerekiyor; Eğer Başkana karşı sorumlu değillerse, kimden emir alıyorlar?” sözleriyle ülkedeki derin devlet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Zelenskiy ile telefon görüşmesini sızdıran muhbirin bir CIA ajanı olduğu ABD medyası tarafından açıklanmıştı. ABD medyası konuyla ilgili Beyaz Saray’da ikinci bir muhbirin varlığını da ortaya atmıştı.
 
DERİN DEVLET MÜDAHALESİ
ABD Başkanı Trump, geçen hafta kendisini hedef alan azil soruşturması için “darbe” ifadesini kullanmıştı. Trump’a Beyaz Saray’da en yakın isimlerden Başdanışman Stephen Miller, önceki hafta Pazar günü FoxNews’ta katıldığı programda, azil soruşturmasını, “derin devlet müdahalesi” olarak nitelendirmişti. Miller, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmasını sızdıran muhbirin bir “derin devlet casusu” olduğunu ileri sürmüştü.
 
(Yeni Şafak)

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Camilerde Mehmetçik için "zafer" duası

Camilerde Mehmetçik için 'zafer' duası

'Derin devlet' tartışmaları yeniden alevlendi: ABD’yi kim yönetiyor?

'Derin devlet' tartışmaları yeniden alevlendi: ABD’yi kim yönetiyor?

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklama

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklama

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Son yılların en büyük hacker çetesi çökertildi: Altından FETÖ çıktı

Son yılların en büyük hacker çetesi çökertildi: Altından FETÖ çıktı

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi
 

POPÜLER HABERLER

Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyo

Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyo

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA