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Dünya

DeSantis, başkanlık seçim yarışından çekildiğini duyurdu

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini bildirdi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 23:54 - Güncelleme:
DeSantis, başkanlık seçim yarışından çekildiğini duyurdu
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Cumhuriyetçi DeSantis, çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğinin açık olduğunu kaydeden DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.

DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti.

Başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

  • Ron DeSantis
  • 2024 başkanlık
  • Florida Valisi

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