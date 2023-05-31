DeSantis: Trump'ın saldırılarına 'karşı yumruk' ile cevap vermeyi planlıyorum

DeSantis, ilk resmi seçim kampanyası çalışması için geldiği Iowa'da, Cumhuriyetçi rakibi Trump'a yüklendi.

Kampanya sırasında gazetecilere konuşan Florida Valisi, Trump'ı "bencil, ilkesiz ve önemsiz" olarak niteleyerek, kendisine yönelik saldırılarına "karşı yumruk" ile cevap vermeyi planladığını belirtti.

DeSantis, "Seçmenlerimizin, olanlara bakarak (Trump'ın görevi sırasında) onun yaptıklarını takdir ettiklerini ancak aynı zamanda birçoğunun ona artık asla oy vermeyeceklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın başkanlığı sırasındaki ekonomi ve salgın yönetimini hedef alan DeSantis, eski Başkan'ı suça karşı yumuşak ve etkisiz olmakla suçladı.

Florida Valisi, Trump'ın kendisine yönelik saldırılarının geri tepeceğini öne sürerek, 2024 Başkanlık yarışı için Iowa'da yapılacak ön seçimlerde partililerin buna karar vereceğini kaydetti.

- Iowa eyaleti, ön seçimlerin yapıldığı yer olarak öne çıkıyor

Iowa eyaleti, ülkede her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde her iki partideki başkan adaylarının kendi içinde ilk kozlarını paylaştığı ön seçimlerin yapıldığı yer olarak öne çıkıyor.

Iowa'da Cumhuriyetçi parti adaylarının ön seçime gireceği kurultayın 2024 başında yapılması bekleniyor.

Parti içinde yapılan son anketlerde, Trump, adaylık yarışını hala önde götürse de DeSantis'in adaylığını ilan etmesi ve parti içindeki popülerliği Trump için en büyük risk olmaya devam ediyor.

- Trump tarafı, DeSantis ekibini seçim sloganlarını çalmakla suçladı

Trump'ın kampanya ekibi, DeSantis'in ekibini, seçim kampanyasında kullandıkları "Büyük Amerikan geri dönüşü" sloganını kendilerinden çalmakla suçladı.



Cumhuriyetçi Başkan adayı DeSantis, "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu" adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük seçim kampanyasına başladı.

ABD Temsilciler Meclisinde 2013'ten 2018'e kadar milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.

Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.

DeSantis, 2024 Başkanlık Seçimleri'ne adaylığını 24 Mayıs'ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.