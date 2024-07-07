Merih Demiral, Avusturya maçındaki ikinci golü sonrası iki elini havaya kaldırarak Türklüğün simgesi olan 'Bozkurt' işareti yapmıştı. Maçın ardından Almanya İçişleri Bakanı Feaser Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. UEFA Merih'e soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bozkurt işaretinin Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğunu belirtti. UEFA, Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

PKK LOBİSİNDEN MERİH MESAİSİ



Merih'in ceza alması için terör örgütü PKK lobisinin de devreye girdiği belirlendi.

Maçın ardından PKK'ya yakın kişi ve derneklerin sosyal medya hesaplarından aynı anda, "Faşist ve ırkçı Merih Demiral Avrupa Şampiyonası'ndan men edilmeli" paylaşımını dolaşıma soktu.

PKK/YPG terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Alman gazeteci Tobias Huch da, Merih Demiral'dan ve Bozkurt işaretinden duyduğu rahatsızlığa yaptığı paylaşıma destek verdi.

Anketten çıkan sonuç! Türkiye'den evladına destek