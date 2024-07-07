İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Deşifre oldu! Terör örgütü PKK lobisinden 'Merih Demiral' mesaisi
Dünya

Deşifre oldu! Terör örgütü PKK lobisinden 'Merih Demiral' mesaisi

‘Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA'nın ceza verdiği Merih Demiral için PKK'ya yakın kişi ve derneklerin sosyal medyadan aynı anda, “Faşist ve ırkçı Demiral men edilmeli” paylaşımını dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

7 Temmuz 2024 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Deşifre oldu! Terör örgütü PKK lobisinden 'Merih Demiral' mesaisi
ABONE OL

Merih Demiral, Avusturya maçındaki ikinci golü sonrası iki elini havaya kaldırarak Türklüğün simgesi olan 'Bozkurt' işareti yapmıştı. Maçın ardından Almanya İçişleri Bakanı Feaser Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. UEFA Merih'e soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bozkurt işaretinin Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğunu belirtti. UEFA, Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

PKK LOBİSİNDEN MERİH MESAİSİ

Merih'in ceza alması için terör örgütü PKK lobisinin de devreye girdiği belirlendi.

Maçın ardından PKK'ya yakın kişi ve derneklerin sosyal medya hesaplarından aynı anda, "Faşist ve ırkçı Merih Demiral Avrupa Şampiyonası'ndan men edilmeli" paylaşımını dolaşıma soktu.

PKK/YPG terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Alman gazeteci Tobias Huch da, Merih Demiral'dan ve Bozkurt işaretinden duyduğu rahatsızlığa yaptığı paylaşıma destek verdi.

Anketten çıkan sonuç! Türkiye'den evladına destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.