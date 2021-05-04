İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3198
  • EURO
    10,0092
  • ALTIN
    480.022
  • BIST100
    1414.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
Dünya

Desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan'da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 15:48 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 17:06
ABONE OL

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vanitha (29) adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti. Vanitha'nın Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.