Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Detaylar belli oldu: S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak. Rus TASS haber ajansı yayımladığı haberde 'Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.' ifadelerine yer verdi.