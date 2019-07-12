Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7247
  • 6,4435
  • 257.725
  • 98799.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Detaylar belli oldu: S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak. Rus TASS haber ajansı yayımladığı haberde 'Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.' ifadelerine yer verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Hafter gözünü oraya dikti

Hafter gözünü oraya dikti
 

POPÜLER HABERLER

S-400´ler böyle getirildi

S-400´ler böyle getirildi

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Alman otomobil devinden kritik Türkiye kararı

Alman otomobil devinden kritik Türkiye kararı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA