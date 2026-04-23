Dünya

Dev ekonomiler sınıfta kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Sistemi ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) verileri kullanılarak hazırlanan 2026 yılı Küresel Refah Endeksi'nde Norveç birinci olurken; Almanya 12., ABD 17., Fransa ise 20. sırada yer aldı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 13:55
Ülkelerdeki kişi başına düşen gelir, satın alma gücü, gelir dağılımı, yaşam standardı gibi göstergelere göre oluşturulan ve dünyanın en zengin ülkelerinin sıralandığı Küresel Refah Endeksi'nin 2026 yılı sonuçları açıklandı.

Finans karşılaştırma platformu HelloSafe tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Sistemi ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) verileri kullanılarak hazırlanan listede 20 ülke yer aldı. Sıralamada Norveç dünyanın en zengin ülkesi olarak birinci sırada yer aldı.

Norveç'i; İrlanda, Lüksemburg, İsviçre ve İzlanda takip etti. Endekse göre; altıncı olan Singapur'un ardından da Danimarka, Hollanda, Belçika ve İsveç geldi.

ABD, ALMANYA VE FRANSA İLK ONA GİREMEDİ

Geçmiş yıllarda ülke büyüklüğü ve varlık durumu dikkate alınarak hazırlanan endeksin, artık gelir dağılımını zenginlik kriteri olarak kabul etmesi, bazı büyük ekonomileri sıralamada gerilere itti.

11. sırada yer alan Katar'ın hemen ardından gelen Almanya'yı, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Avustralya takip etti. Avusturya 16. olurken, ABD 17., Kanada 18., Çekya 19., Fransa ise 20. oldu.

"BİR ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ, BU SERVETİN TOPLUMUN NE KADAR GENİŞ BİR KESİMİNE YANSIDIĞIYLA ÖLÇÜLMELİDİR"

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise "Zenginlik artık sadece üretim değil, paylaşım meselesidir' mesajı oldu. Söz konusu analizde, "Bir ülkenin zenginliği yalnızca üretim miktarıyla değil, bu servetin toplumun ne kadar geniş bir kesimine yansıdığıyla ölçülmelidir" değerlendirmesi yapıldı.

