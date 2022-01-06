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Dünya

Dev farelere veremle mücadele görevi!

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bilim insanları, veremle mücadelede farelerden faydalanıyor.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:41
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Farelerin koku alma duyusunu kullanan bilim insanları, verem hastası olan kişilerin balgamlarını farelere koklatıp verdiği tepkilere göre hastaları teşhis ediyor.

Veremi tespit etmek için fareleri eğiten sivil toplum örgütü APOPO Program Direktörü Joseph Soka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farelerin koku alma duyusuyla verem tespitinin yüzde 80 doğru sonuçlar verdiği bilgisini paylaştı.

Soka, bu yolla sadece Tanzanya'da 116 binden fazla yeni enfeksiyonun önlendiğini belirtti.

Farelerin 20 dakikada 100 numuneyi tarayabildiğini aktaran Sako, farelerin, insanlardan alınan balgam örnekleri üzerinde kullanıldığını kaydetti.

Sako, bugüne kadar Tanzanya'da 16 bin 53 verem hastasına yardım ettiklerini dile getirdi.

Geçen sene vereme bağlı ölümler, Kovid-19 kısıtlamalarının tanı ve tedaviyi engellemesi nedeniyle artış gösterdi.

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