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Dünya

Hava yolu şirketi Lufthansa ilk çeyrekte 2.1 milyar euro zarar etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:57
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Avrupa'nın ikinci dünyanın ise en büyük dokuzuncu hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs (Covid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkisi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.Geçen yılın aynı döneminde 342 milyon euro zarar açıklayan şirketin denetleme kurulu 1 Haziran'da Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onaylamıştı. Analistler Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan ve en büyük 30 şirketi içeren Alman Birleşik Borsa Endeksi’nden (DAX) şirketin çıkarılacağını öngörüyor. Kararın ise Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

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