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Dünya

Dev kertenkelenin tavşan avı saniye saniye kaydedildi! Tek lokmada yuttu

Bir monitör kertenkelesi, tavşan yuvasından çıkardığı yavruyu tek lokmada yuttuğu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

star.com.tr26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02
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Varanus cinsinden olan soğukkanlı avcılar monitör kertenkeleleri, uzun boyunları, güçlü kuyrukları ve avlarını alt atmeye yaran güçlü pençeleri ile bilinirleri.

Twitter'da viral olan bu videoda, bu yırtıcı hayvanın doğadaki acımasız av serüvenlerinden biri saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, tavşanın yuvasından geri çıkan kertenkelenin ağzında bir yavru tavşan olduğu görülüyor.

Çıkar çıkmaz birka çene hareketiyle saniyeler içinde tavşanı yutsa dai rahatsız edici görüntülerde tavşanın kertenkelenin boğazında mücadele ettiği görülüyor.

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