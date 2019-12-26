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Dünya

Korkunç görüntü! Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Filipinler'de ilginç bir kobra yılanı öldüren köylüler, yılanın 3 metrelik bir pitonu yuttuğunu görünce şaşkına döndü.

star.com.tr26.12.2019  12:55 - Güncelleme: 26.12.2019  13:05
Filipinler'in Mindanao adası sakinleri, pirinç tarlasında ilginç derecede büyük bir kobra yılanı görünce şaşkına döndü. Panikleyen köylüler, kobra yılanını öldürünce içinde başka bir yılanın olduğunu fark etti.
 
 
 
Hemen olayı kayda alan köylülerin paylaştığı görüntülere göre, yaklaşık 3.6 metrelik bir kobra yılanı, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir pitonu yutmuş, sadece kuyruğu dışarıda kalmış.
 
Dünyanın en tehlikeli iki yılan türü olan kobra ve piton, avlarını farklı şekillerde öldürüyor. Kobralar güçlü sitotoksit zehirle avını etkisiz hale getirirken, pitonları avlarını güç bir şekilde sarıp eziyor.
 

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