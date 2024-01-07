Dev markadan 'boykot' itirafı: Satışlarımızı ciddi etkiledi

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, Ortadoğu'daki İsrail karşıtı boykotun satışlarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Perşembe günü LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan Kempczinski, restoran zincirine yönelik boykot kampanyasının "dezenformasyon kaynaklı" olduğunu iddia etti.

McDonald's hakkındaki iddiaları "üzücü ve asılsız" olarak tanımlayan Kempczinski, "Müslüman ülkeler dahil, faaliyet gösterdiğimiz her ülkede McDonald's yerel işletmeciler tarafından temsil ediliyor. Bu kişiler toplumlarına hizmet etmek için yorulmaksızın çalışırken, binlerce kişiye de istihdam sağlıyor" diye konuştu.

Kempczinski'nin boykot açıklaması sonrasında McDonald's hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı.

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, aralarında McDonald's ve Starbucks gibi markalar İsrail bağlantılı oldukları için boykotla karşı karşıya kalmıştı.