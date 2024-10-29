Dev patlamayı NASA görüntüledi

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024'te saat 10.19'da zirve yapan güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu bildirildi.

Yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlamanın, X1.8 sınıfında kategorize edildiği aktarıldı.

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalarda, 'X sınıfı' en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilirken, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor.