İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2443
  • EURO
    53,3509
  • ALTIN
    6828.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dev timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı! Kayıp vakalarıyla bağı araştırılıyor
Dünya

Dev timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı! Kayıp vakalarıyla bağı araştırılıyor

Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri'nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 06:23 - Güncelleme:
Dev timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı! Kayıp vakalarıyla bağı araştırılıyor
ABONE OL

Polisten yapılan açıklamada, geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenilen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin, daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

İnsan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken, timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.

Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.