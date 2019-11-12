Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Kriket maçı izlemek için Hindistan'a giden 2 metre 49 santim boyundaki Afgan turist, maçın oynanacağı Lucknow kentinde otellere kabul edilmedi. Boyu nedeniyle turisti görmeye gelenlerin otellere akın etti.

Otellerden ret yanıtı alan Khan, çareyi karakola sığınmakta buldu. Polisler tarafından bir otele yerleştirilen Khan, yine de rahat nefes alamadı. Konakladığı otele yüzlerce kişinin akın etmesi hem otel müdürüne hem de diğer turistlere zor anlar yaşattı. Ertesi gün de ziyaretçilerin akınına uğrayan Khan, kriket maçını izlemeye polis eşliğinde gitmek zorunda kaldı.