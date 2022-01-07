Dev uçak firmasına 300 milyon avroluk dava

AA 7 Ocak 2022 Cuma 20:12 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 20:12

"Foundation for Investor Loss Compensation" adına 3 Ocak'ta Lahey Bölge Mahkemesinde açılan davada, avukatlar 100'den fazla kurumsal yatırımcının Airbus'ın şirketteki yolsuzluk hakkında bilgi vermediği için uçak üreticisinin hisse senetlerine yatırımlarında 300 milyon avro zarar ettiklerini ileri sürdü.

Söz konusu davaya daha fazla yatırımcının katılmasının beklendiği ve bu miktarın artabileceği belirtildi.

Avukatlar, dava dosyasında, kurumsal yatırımcıların Airbus'ın şirketteki yolsuzlukları sakladığı için yüksek fiyattan hisseleri satın aldıktan sonra zarara uğradıklarını kaydetti. Davada, yatırımcıların kayıplarında denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KMPG ve Ernst & Young'nın da payı olduğu savunuldu.

Airbus, 2020 yılında Fransa, İngiltere ve ABD makamlarıyla 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında Airbus ile ilgili tüm satışlarda "rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını" kapatma konusunda anlaşmıştı.

İngiliz ve Fransız yetkililer, Airbus'ın uçak satmak için üçüncü kişiler üzerinden hükümet yetkililerine rüşvet verdiği ve evrakta sahtecilik yaptığı iddialarını araştırıyordu.

Airbus, Hollanda'daki söz konusu yatırımcıların iddialarına 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunda yer verirken, iddialara karşı "kendini savunmak için sağlam bir gerekçeye sahip" olduğunu belirtmişti.