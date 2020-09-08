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  • 'Dev yılan bebek yuttu' iddiası ortalığı karıştırdı! Bakın karnından ne çıktı
Dünya

'Dev yılan bebek yuttu' iddiası ortalığı karıştırdı! Bakın karnından ne çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde köylüler, şeker kamışı tarlasında göbeği şişmiş 3 metre uzunluğunda bir yılan buldu. Kısa süre sonra dev sürüngenin bir bebeği yuttuğuna dair bir söylenti yayılınca, ortalık karıştı.

star.com.tr08 Eylül 2020 Salı 17:33 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 17:44
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Maalipur köyünde, ilginç bir olay yaşandı.

Köylüler, şeker pancarı tarlasında karnı şişik halde ve 3 metre uzunluğunda bir piton yılanı gördü. Bir anda yayılan 'piton bebek yuttu' iddiası, ortalığı karıştırdı.

Bölgeye gelen polis eşliğinde yılanı yakalayan köylüler, yılanı sürükleyerek başka bir alana götürdü. Yılanı sürükleyerek bir süre eğlenen köylüler, yılanı Ganj nehrinin kıyılarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta serbest bıraktı.

Hemen ardından izleyenlerin şaşkın bakışları arasında, dev karnındaki bir geyiği kusmaya başladı ve kısa süre sonra öldü.

star.com.tr

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