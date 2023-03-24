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Dünya

Devasa timsah sokakta yürürken görüntülendi

ABD'nin timsahlarıyla bilinen eyaleti Florida'da ilginç bir görüntü kameraya yakalandı.

24 Mart 2023 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Devasa timsah sokakta yürürken görüntülendi
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Naples bölgesinde cep telefonuyla kaydedilen ve 17 Mart'ta paylaşılan videoda devasa bir timsahın evlerin arasından geçip yolda yürüdüğü görülüyor.

Olayda kimse zarar görmezken, Florida Balık & Yaban Hayatı Departmanı hayvanı bölge dışına çıkardı.

Eyalette geçen hafta evinin ön kapısının çalınması üzerine kapıyı açan bir adam, karşı tarafta kendisini bekleyen yaklaşık 3 metrelik bir timsah tarafından bacağından ısırılmıştı.

Timsahların çiftleşme mevsimi nisanda başlıyor. Bu sürüngenlerden yaklaşık 1,3 milyon tanesine ev sahipliği yapan Florida'da bu yüzden sokakta timsah görme ihtimali artıyor.

Yetkililer, timsah saldırılarının nadir olduğunu ancak yine de halkın dikkat etmesi gerektiğini duyurdu.

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