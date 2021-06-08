İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6049
  • EURO
    10,4775
  • ALTIN
    523.109
  • BIST100
    1448.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Devlet Abad ilçesinin kontrolünü Taliban ele geçirdi
Dünya

Devlet Abad ilçesinin kontrolünü Taliban ele geçirdi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinin kontrolünü Taliban ele geçirdi.

AA08 Haziran 2021 Salı 10:01 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 10:01
ABONE OL

Faryab İl Şura Vekili Abdul Mennan Kati, basına yaptığı açıklamada, militanların, iki gündür Devlet Abad ilçesine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu sabah saatlerinde ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Kati, ilçe merkezinde kaymakamlık binasındaki 30 güvenlik görevlisinden ise haber alınamadığını belirtti.

Faryab'ın bir diğer İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek de saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan iki gün önce de Faryab vilayetinin Kaysar ilçesi Taliban'ın eline geçmişti.

Bir taraftan ülkede akan kanın durması için barış müzakere çabaları sürerken diğer yandan Taliban'ın saldırıları devam ediyor.

Militanlar, mayıs ayı başından beri yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla daha fazla toprak kazanmak için ilçe merkezlerine ve karakollara saldırılarını artırdı.

Militanlar, mayıs ayı başından beri ülke genelinde 8 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.