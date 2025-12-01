Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü kapsamında 2025 yılı boyunca birçok ilke imza atıldığını söyledi.

Türkiye ile Kosta Rika arasındaki ticaret hacmine değinen Kaya, "Türkiye ile Kosta arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindedir. Ticaret dengeli seyrediyor. " dedi. Kaya, Türkiye'nin Kosta Rika'dan ithal ettiği kalemler arasında kahve, avokado, ananas ve tıbbi malzemelerin yer aldığını söyledi.

Kaya, Kosta Rika'nın sanayi ürünleri ihracatında güçlü bir ülke olduğuna işaret ederek, büyük şirketlerin Orta Amerika'ya yönelik operasyonlarını bu ülkeden yürüttüğünü, Türk iş insanları için Kosta Rika'nın önemli bir merkez olabileceğini belirtti.

Türkiye ile Kosta Rika arasında ilk kez şubat ayında yüz yüze siyasi istişarelerin gerçekleştiğini dile getiren Kaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) 12 kişilik bir heyetin ülkeyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Kaya, DEİK'in ziyareti sırasında, Kosta Rika'nın ihracatı ve yatırımları teşvik ajansı Pro Comer ile DEİK arasında bir mutabakat zaptının imzalandığını ve aynı etkinlikte Kosta Rika İhracatçılar Meclisi ve Dış Ticaret Odası Başkanı ile DEİK heyeti başkanı Galip İlter arasında da ticareti teşvik eden bir anlaşmanın yapıldığını anımsattı.

Türkiye ve Kosta Rika'nın 75. yıl dönümü çerçevesinde basılan hatıra pullarının kendileri için ilk olduğuna dikkati çeken Kaya, "Kosta Rika posta idaresince 1–7 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulan pullar büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törene Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco da katıldı." dedi.

- "TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kosta Rika Devlet Başkanı'nın eşi Signe Zeikate'nin projesine destek amacıyla kırsal ve yoksul bölgelerdeki 5 ilkokula kütüphane kurduğunu ve Kosta Rika Ulusal Acil Durum Komisyonu'na ekipman desteği sağladığını hatırlatan Kaya, çocukların "Teşekkürler Türkiye" pankartı ve Türk folklor gösterisiyle kendilerini karşıladığını belirtti.

İki ülke ilişkilerinde bu yıl yaşanan ilklere işaret en Kaya, şunları söyledi:

"İzmir'den gelen 10 kişilik Türk iş kadınları heyetini Kosta Rika'da ağırladık. Onlardan verimli iş bağlantıları yapmalarını temenni ediyoruz. Bu Latin Amerika'ya yapılan ilk kadın iş heyeti ziyareti olması bakımından önemli bir adımdır. İlk yüz yüze siyasi istişareler, ilk konser, ilk hatıra pulu ve ilk Türk filmleri festivalini bu yıl hayata geçirdik. Kosta Rika First Lady'si Signe Zeikate ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı ve aynı zamanda Ulusal Tiyatro'da devlet flüt sanatçımız Lelya Bayramoğulları ilk kez konser verdi."

Büyükelçi Kaya, Kosta Rika'nın önemli gastronomi merkezlerinden Barrio Escalante'de ekim ayında Türk Yemekleri Haftası düzenlenmesi teklifi aldıklarını belirterek, bu kapsamda dışişleri bakanlığının desteğiyle Türk Şef Mehmet Uzunöz'ü Kosta Rika'ya davet ettiklerini ve etkinliği başarıyla icra ettiklerini dile getirdi.

- "KOSTA RİKALILARIN TÜRK KÜLTÜRÜNE KARŞI SICAK BİR İLGİSİ VAR"

Kosta Rika halkının Türkiye sevgisini aktaran Kaya, "Kosta Rikalıların Türk kültürüne karşı sıcak bir ilgisi var. Özellikle Türk dizileri ülkede büyük izleyici kitlesine sahip. Hatta neredeyse marketlerde çalışanlardan en üst düzey bakanlara kadar her biri ya ailesi, ya annesi, ya babası Türk filmlerini seyreden kişilerden oluşuyor." diye konuştu.

Kaya, Kosta Rika'nın ekonomik potansiyelinin giderek büyüdüğünü dile getirerek, "Kosta Rika istikrarlı bir ülke. Hükümetlerinde çok büyük bir dalgalanmalar olmuyor. O bakımdan bizim iş insanlarımız için burası bir atlama taşı olabilir. Sadece Kosta Rika 5 milyonluk bir ülke diye bakmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves'in Türkiye'ye sempatisini anlatan Kaya, sözlerini şöyle bitirdi:

"Türkiye'de 2004–2008 yılları arasında Dünya Bankası'nın baş ekonomisti olarak görev yaptığı için, beni her gördüğünde Türkçe 'Nasılsınız efendim?', 'Saygılar efendim' ya da 'Ne mutlu Türk'üm diyene' gibi ifadelerle hitap ediyor. Dışişleri Bakanı da üniversite eğitimini Almanya'da aldığı dönemde Türk arkadaşlar edinmiş. Bu nedenle Türklere karşı son derece olumlu bir bakış açısına sahip ve burada bulunduğu süre boyunca tüm etkinliklerimize destek vererek katılım sağladı."