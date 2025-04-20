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Dünya

Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi! Ekvador'da yüksek alarm durumu

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçildi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi! Ekvador'da yüksek alarm durumu
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Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Açıklamada, tüm güvenlik protokollerinin devreye alındığı vurgulanarak, "Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz." denildi.

SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER

Ekvador Silahlı Kuvvetler Komutanlığı da stratejik noktalara ve devlet kurumlarına yönelik saldırı istihbaratı doğrulayarak, şiddete dönüşen gösteriler aracılığıyla sokakları karıştırmaya yönelik eylemler için planlamaların yapılmaya başlandığını bildirdi.

Ülkede 13 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre mevcut Devlet Başkanı Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak seçimi kazanmıştı.

Muhalefetin solcu adayı Luisa Gonzalez ise seçimin hileli olduğunu belirterek, sonuçları tanımadıklarını duyurmuştu.

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