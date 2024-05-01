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Dünya

Devlet Başkanı Petro duyurdu: İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğiz!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini bildirdi.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Devlet Başkanı Petro duyurdu: İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğiz!
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Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

İSRAİL'İ UYARMIŞTI

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

  • Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro
  • israil
  • gazze

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