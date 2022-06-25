Rus devlet televizyonunda yayına katılan Rus parlamentosunun savunma komitesi üyesi, yedek general Andrey Gurulyov, Rusya'nın Varşova veya Berlin'i hedef almayacağını bunun yerine ilk Londra'ya füze atılacağını söyledi.

Putin'in yakın müttefiklerinden biri olan Gurulyov, "İlk hava operasyonu sırasında tüm düşman grubunu yok edeceğiz." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: Amerikalı veya İngiliz olmaları kimsenin umurunda olmayacak. Kesinlikle Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacağız. İlk vurulan Londra olacak. Kritik öneme sahip bölgeleri yok etme operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın elektrik kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynağı siteleri yok edilecek. Üçüncü aşamada ise, soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini bekliyorum. Onların kenarda nasıl kalacağını merak ediyorum. Kaba bir plan bu ve bazı anları kasıtlı olarak atlıyorum çünkü bunlar televizyonda tartışılmayacak.

Sunucular ise bu hareketin Üçüncü Dünya Savaşının çıkmasına sebep olabileceğini belirtti.