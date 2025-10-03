İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6884
  • EURO
    48,9902
  • ALTIN
    5208.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Devletlerine rağmen desteklediler: Filistin'i tanıyın
Dünya

Devletlerine rağmen desteklediler: Filistin'i tanıyın

Almanya'da yapılan bir anket, devletin İsrail yanlısı tutumuna rağmen Alman halkının çoğunluğunun Filistin'in devlet olarak tanınmasını ve Avrupa Birliği'nin İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma önerisinin desteklenmesini istediğini ortaya koydu.

AA3 Ekim 2025 Cuma 22:15 - Güncelleme:
Devletlerine rağmen desteklediler: Filistin'i tanıyın
ABONE OL

Almanya'da yapılan anket, katılımcıların çoğunluğunun Filistin'in devlet olarak tanınmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma önerisinin desteklenmesini istediğini ortaya koydu.

Kamu yayıncısı ARD televizyonu tarafından yapılan ankette katılımcılara "Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 55'i, Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklerken yüzde 20'si, buna karşı çıktı.

İsrail'e yönelik AB'nin yaptırım planlarının desteklenmesine ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 55'i, Almanya'nın, AB'nin İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma önerisini desteklemesini istedi.

Katılımcıların yüzde 27'si ise bu öneriyi desteklemediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze saldırılarının "çok ileri gittiğini" düşünen Almanların oranı ise yüzde 63 oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.