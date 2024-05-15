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Dünya

Devrik Cumhurbaşkanı Bongo açlık grevine başladı

Gabon'da 30 Ağustos 2023'te yapılan darbe sonrasında görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun açlık grevine başladığı öğrenildi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Devrik Cumhurbaşkanı Bongo açlık grevine başladı
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Devlete ait Radio France Internationale'nin haberine göre, Bongo'nun avukatları, Gabon'un devrik Cumhurbaşkanı Bongo ile iki oğlunun, hapisteki aile üyelerine yönelik "kötü muamele" ve "işkence" iddialarını protesto etmek için açlık grevine başladığını açıkladı.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamanın, Bongo'yu darbeyle görevden uzaklaştıran General Brice Oligui Nguema'nın Fransa ziyareti öncesi gelmesi dikkati çekti.

Ülkedeki tartışmalı seçimin ardından Bongo, Ağustos 2023'te askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Bongo ve iki oğlu ev hapsinde, eşi Sylvia ve büyük oğlu ise cezaevinde tutuluyor.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, Gabon'u 56 yıl yönetmişti.

  • Ali Bongo
  • Açlık grevi
  • gabon

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